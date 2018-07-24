После 65 смертей жару признали стихийным бедствием

В Японии, из-за аномальной жары погибли 65 человек. Фото: BBC.

По меньшей мере 65 человек погибли в Японии в течение последних двух недель в результате аномальной жары.

"Метеорологическое управление Японии признала жару в стране стихийным бедствием, ведь за последние две недели погибли по меньшей мере 65 человек", - передает BBC со ссылкой на Метеорологическое управление Японии.

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Более 22 тысяч граждан, среди которых примерно половина стариков, были госпитализированы из-за тепловых ударов.

Ранее в Токио и Кумагая была зафиксирована температура выше 40 градусов тепла. Японские синоптики отмечают, аномальная жара в стране сохранится.