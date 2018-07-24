Обнародовали страшную статистику жертв за первые сутки пожаров в Греции

В результате стихийного бедствия в Греции погибли 20 человек, в больницах - 69. Фото: Protothema.gr

Более 20 человек погибли, 69 госпитализированы из-за масштабные лесные пожары недалеко от Афин, Греция.

Представитель греческого правительства Димитрис Цзанакопулос заявил, что большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает Украинская Правда.

Премьер-министр страны, Ципрас отказался от визита в Боснию в понедельник и вернулся в Афины, чтобы возглавить экстренное совещание с руководителями служб по чрезвычайным ситуациям и государственными чиновниками.

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Из-за стихии губернатор Аттики ввел в регионе чрезвычайное положение.

Представительство страны просит помощи в ЕС, чтобы справиться с пожарами, которые уничтожили сотни домов и сожгли машины. Некоторые местные жители и туристы бежали на пляже к востоку от Афин, спасаясь на лодках.

Местные метеорологи отмечают, что с воскресенья, 22 июля, Греция "находится в плену волны горячего воздуха", температура которого колеблется от 37 до 41 градусов. К борьбе с пожаром привлечены четыре самолета и два вертолета, а также 110 пожарных и 47 транспортных средств. Причина возгорания пока неизвестна.