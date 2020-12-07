Транспорт будущего - выпустили монорельсовый поезд

В Китае выпустили новый монорельсовый поезд седлового типа.
Максимальная проектная скорость поезда - 100 км/ч. Его создал китайский производитель вагонов CRRC Qingdao Sifang, сообщает "Синьхуа".
Монорельсовый поезд работает на основе тяговой технологии постоянного магнита и отличается высокой способностью преодолевать подъемы, большой пассажировместимостью, низким уровнем шума, низким энергопотреблением и отличной адаптированностью к местности со сложным рельефом.
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Новый транспорт имеет 6 вагонов и способен перевозить до 1400 пассажиров. По сравнению с действующими моделями монорельсовых поездов он использует на 20% меньше энергии.
Укрзализныця назначила 3 дополнительных поезда на праздники. Добавили поезда Ивано-Франковск - Ворохта, Полтава - Ворохта, Кременчуг - Ивано-Франковск.
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