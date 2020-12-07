Укрзализныця назначила еще 3 поезда на праздники

Добавили поезда №143 / 144 Киев - Ивано-Франковск - Ворохта; №149 / 150 Полтава - Ворохта и №129 / 130 Кременчуг - Ивано-Франковск. Фото: Укрзализныця в Facebook

3 дополнительные поезда на зимние праздники назначила Укрзализныця.

Добавили поезда №143 / 144 Киев - Ивано-Франковск - Ворохта; №149 / 150 Полтава - Ворохта и №129 / 130 Кременчуг - Ивано-Франковск, сообщила пресс служба компании.

Поезд Киев - Ивано-Франковск - Ворохта будет отправляться из Киева 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно поезд будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января.

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"Стоит отметить, что 29 декабря поезд будет курсировать только в Ивано-Франковск", - уточнили в компании.

Поезд Полтава-Ворохта будет отправляться из Полтавы 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Поезд Кременчуг - Ивано-Франковск отправляться из Кременчуга 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники назначила Укрзализныця. Также восстановили движение некоторых поездов, сообщает пресс-служба Укрзализныци. 2 поезда совершат дополнительные рейсы, еще один будет курсировать по удлиненным маршрутам.