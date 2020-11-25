Укрзализныця назначила дополнительные поезда на праздники и возобновила движение приостановленных маршрутов

Дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники назначила Укрзализныця.
Также восстановили движение некоторых поездов, сообщает пресс служба Укрзализныци.
Два поезда совершат дополнительные рейсы, еще один будет курсировать по удлиненным маршрутам.
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УЗ назначила курсирование дополнительных поездов:
№168 Львов - Одесса. Он будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 и 3 января 2021.
№198 Ковель - Львов. Поезд осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 и 3, 6, 10 января 2021 года.
№ 768/767 Киев - Херсон. Из Киева он будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года. Из Херсона - 30, 31 декабря 2020 года и 4 и 11 января 2021 года.
Также назначили дополнительные рейсы следующих поездов:
№ 774 Киев - Шостка на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021;
№ 782 Киев - Черкассы на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021.
Кроме того, перевозчик с 13 декабря возобновляет движение таких поездов:
№ 13/14 Киев - Солотвино (Тересва)
№ 26/25 Одесса - Львов (Ужгород) / Рахов;
№ 58/57 Ковель - Одесса,
№ 70/69 Мариуполь - Львов ежедневно из Мариуполя;
№ 138/137 Хмельницкий - Лисичанск.
Также начнут курсировать поезда сообщением:
№ 357/358 Киев - Рахов ежедневно, с 18 декабря из Киева, с 19 декабря - с Рахова.
№ 745/746 Киев - Славское, ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.
Кроме того, с 13 декабря ежедневно будут курсировать поезда:
№ 41/42 Днепр - Трускавец;
№ 43 Ивано-Франковск - Киев;
№ 45/46 Лисичанск - Киев;
№ 118/117 Черновцы - Киев.
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