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среда, 25 ноября 2020 15:19

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на праздники и возобновила движение приостановленных маршрутов

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Укрзализныця назначила дополнительные поезда на праздники и возобновила движение приостановленных маршрутов
УЗ назначила курсирование дополнительных поездов. Фото: Укрзализныця

Дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники назначила Укрзализныця.

Также восстановили движение некоторых поездов, сообщает пресс служба Укрзализныци.

Два поезда совершат дополнительные рейсы, еще один будет курсировать по удлиненным маршрутам.

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УЗ назначила курсирование дополнительных поездов:

№168 Львов - Одесса. Он будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 и 3 января 2021.

№198 Ковель - Львов. Поезд осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 и 3, 6, 10 января 2021 года.

№ 768/767 Киев - Херсон. Из Киева он будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года. Из Херсона - 30, 31 декабря 2020 года и 4 и 11 января 2021 года.

Также назначили дополнительные рейсы следующих поездов:

№ 774 Киев - Шостка на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021;

№ 782 Киев - Черкассы на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021.

Кроме того, перевозчик с 13 декабря возобновляет движение таких поездов:

№ 13/14 Киев - Солотвино (Тересва)

№ 26/25 Одесса - Львов (Ужгород) / Рахов;

№ 58/57 Ковель - Одесса,

№ 70/69 Мариуполь - Львов ежедневно из Мариуполя;

№ 138/137 Хмельницкий - Лисичанск.

Также начнут курсировать поезда сообщением:

№ 357/358 Киев - Рахов ежедневно, с 18 декабря из Киева, с 19 декабря - с Рахова.

№ 745/746 Киев - Славское, ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.

Кроме того, с 13 декабря ежедневно будут курсировать поезда:

№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 43 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Лисичанск - Киев;

№ 118/117 Черновцы - Киев.

Укрзализныця запускает на зимние праздники новый поезд "Интерсити", который будет курсировать из Киева в карпатский курорт Славское. Расписание обнародовали на сайте перевозчика, но продажа билетов еще не открыли, пишет "Хмарочос".Поезд ИС №705/706 будет курсировать ежедневно с 15 декабря до 17 января. Маршрут пролегает через Коростень, Пидзамче, Львов и Стрый.

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