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понедельник, 23 ноября 2020 14:58

Из Киева к курорту в Карпатах запускают новый "Интерсити"

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Из Киева к курорту в Карпатах запускают новый &quot;Интерсити&quot;
Укрзализныця запускает новый "Интерсити" из Киева в Славское. Фото: "Хмарочос"

Укрзализныця запускает на зимние праздники новый поезд "Интерсити", который будет курсировать из Киева в карпатский курорт Славское.

Расписание обнародовали на сайте перевозчика, но продажа билетов еще не открыли, пишет "Хмарочос".

Поезд ИС №705/706 будет курсировать ежедневно с 15 декабря до 17 января. Маршрут пролегает через Коростень, Пидзамче, Львов и Стрый.

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Из Киева поезд отправляется в 06:00 и прибывает в Славское в 13:16. В обратную сторону - из Славского отправляется в 16:20 и прибывает в столицу в 23:57.

С начала пандемии Укрзализныця изменила маршрут "Интерсити" Киев-Перемышль, который после Львова едет не в Польшу, а в Стрый и Славское.

С поезда Киев-Мариуполь полиция высадила пассажира в состоянии алкогольного опьянения. Момент попал на видео.

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