Шварценеггер спровоцировал серьезное ДТП в Лос-Анджелесе — есть пострадавшие

Экс-губернатор Калифорнии, актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер попал в большое ДТП в Лос-Анджелесе.

В аварии виноват сам Шварценеггер, как сообщает TMZ со ссылкой на свои источники в полиции.

Его внедорожник GMC Yukon врезался в Toyota Prius и ехал в машине на капот.

Актер поворачивал на перекрестке влево, не дождавшись зеленого сигнала светофора для этого маневра.

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В результате ДТП в обоих транспортных средствах сработали подушки безопасности.

Пострадала водитель автомобиля – у нее разбита голова. Женщину срочно госпитализировали.

Шварценеггер не пострадал и остался на месте происшествия.

Фото: TMZ

Арнольд Шварценеггер официально расстался с журналисткой Марией Шрайвер из-за своего внебрачного сына. Процесс развода длился более 10 лет.