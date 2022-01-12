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среда, 12 января 2022 17:14

Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
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В Харькове такси попало в смертельное ДТП. Погибли двое мужчин и женщина. Двух маленьких детей госпитализировали
Фото: hk.npu.gov.ua
В Харькове такси попало в смертельное ДТП. Погибли двое мужчин и женщина. Двух маленьких детей госпитализировали
В Харькове такси попало в смертельное ДТП. Погибли двое мужчин и женщина. Двух маленьких детей госпитализировали
В Харькове такси попало в смертельное ДТП. Погибли двое мужчин и женщина. Двух маленьких детей госпитализировали

В аварии на окружной дороге Харькова, где столкнулись Kia и такси Toyota, погиб 31-летний таксист с 29-летней женой. Двое их 3-летних детей находятся в реанимации больницы неотложной помощи.

Водителя Kia, устроившего ДТП, трижды ловили пьяным за рулем. Об этом в Facebook рассказал нардеп из Харькова Александр Бакумов.

"Нарушитель, вылетевший на встречную полосу и унесший жизни двух молодых родителей, только за осень имел три административных протокола за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Ни один из этих протоколов не рассматривал суд", - рассказал Бакумов.

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Водитель управлял арендованным авто Toyota Camry. На линии не был. Перевозил свою семью, и это в компании не запрещено, рассказал на брифинге 12 января учредитель службы такси "30-40" Руслан Сайфулин, сообщает Gazeta.ua.

"Согласно GPS-трекеру, водитель с семьей ехал из дома по окружной дороге. Вез жену и двойняшек. Скорость автомобиля была 75 км/ч", - рассказал Сайфулин.

По его словам, водитель такси начал работу в службе с декабря 2021 года. На момент ДТП детских кресел в автомобиле не было.

Дети погибших супругов в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. У мальчика тяжелая травма головы, перелом черепа, ушиб мозга и перелом бедра. У девочки - переломы обоих бедер, рассказала пресс-секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко со ссылкой на медиков.

Авария произошла 12 января примерно в 8:50 на автодороге Киев - Харьков - Должанский. Такси влетело в отбойник и повисло.

Погибли оба водителя и пассажирка такси. Тела погибших из изуродованных авто вынимали с помощью специнструмента спасатели.

Дети, ехавшие в Toyota, в больнице.

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