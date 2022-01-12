Разорванное такси повисло на отбойнике. Осиротели двое детей: показали кадры смертельного ДТП

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В Харькове на окружной дороге произошло смертельное ДТП 12 января. Погибли женщина и двое мужчин.

Двое детей в больнице, сообщает Telegram "Труха-Харьков".

ДТП произошло на повороте на Черкасскую Лозовую. Один из автомобилей повис на отбойнике.

"Такси влетело в отбойник и повисло. Погибли три человека", - сказано в сообщении.

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Двое детей остались сиротами. Они в больнице. Получили травмы разной степени тяжести, рассказал руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

"Двоих детей, мальчика и девочку, госпитализировали. Два-три года им. Погибшие - взрослые. Женщина и двое мужчин", - говорит Забашта.

В полиции информацию пока не комментируют. На месте работают следователи.

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