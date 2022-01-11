Машина пополам, тела – разбросало: в ДТП разбились полицейский с женой-юристом

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В Мелитополе Запорожской области разбились супруги 36-летний Иван Елисеев с женой 31-летней Инной.

Иван за рулем Chevrolet Cruze съехал в кювет и врезался в дерево. Авария произошла ночью 11 января по просп. Богдана Хмельницкого, рассказали Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

Удар был такой силы, что автомобиль разорвало пополам. Одну его часть намотало на ствол дерева, другую отбросило. Тела разбросало по дороге, рассказали свидетели.

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Иван Елисеев работал инспектором отдела реагирования патрульной полиции в Мелитополе. На момент аварии был вне службы.

"У него было высшее образование, работал в органах МВД с 2005 года, в Национальной полиции – с ноября 2015 года", - рассказали коллеги.

Инна была юристом. Работала начальником отдела правопросветительства и оказания бесплатной правовой помощи в Мелитопольском местном центре БВПП.

"Инна была всегда приветлива, жизнерадостна, хороша, добра, для всех нас это большая потеря", - говорят коллеги.

Сиротой остался cын супругов 7-летний Роман.

В аварии в селе Шибалин под Тернополем погибли супруги 42-летняя Алла и 48-летний Владимир Подоляки из областного центра. С сыном 5-летним Назаром возвращались с празднования 70-летнего юбилея матери мужчины. В их автомобиль Daewoo Lanos влетел пьяный 43-летний водитель на Skoda Yeti. Мальчика от гибели спасло автокресло. Круглым сиротой остался еще старший сын Аллы – Александр. Виновник ДТП – предприниматель, имеет троих детей от трех браков.