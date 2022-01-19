"Бухим меньше нужно ездить": 16-летний Харьковский отличился в суде

В Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti устроил смертельную аварию. Фото: скриншот с видео

Подсудимый по делу о смертельном ДТП в Харькове 16-летний Николай Харьковский останется под стражей.

Такое решение сегодня, 19 января, приняла судья Краснозаводского райсуда города Ирина Блага.

Во время перерыва в суде "мажор" грубил родственникам погибшего в ДТП водителя Игоря Носова. Дочь погибшего Анастасия заметила, что подозреваемый смеется. Она поинтересовалась, почему он это делает.

"Бухим меньше ездить надо", – ответил Харьковский.

Тогда за своего подзащитного вступилась его адвокат Инна Данилова. Спросила, почему Анастасии это не нравится. И попросила не провоцировать.

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Дело должна была рассматривать судья Татьяна Янцовская, однако она заявила о самоотводе. Вместо нее назначили Юлию Сиренко, но она заболела. Меру пресечения определяла судья Ирина Блага.

"Николай Харьковский может препятствовать расследованию, скрываться. Это тяжкое преступление. Он пытался скрыться из больницы, вел себя дерзко и цинично. Может совершить другое правонарушение. Прошу продлить срок содержания под стражей в следственном изоляторе на 60 дней без определения размера залога", — сказал прокурор.

Сторона защиты настаивала на домашнем аресте. Адвокат Инна Данилова также просила суд проводить заседание в закрытом режиме. Такое требование аргументировала тем, что его подзащитный несовершеннолетний. И уверяла, что ей приходят многочисленные угрозы.

Судья удовлетворила это требование частично, назначив Даниловой личную охрану. Заседание продолжилось в открытом режиме.

"Проведение закрытого заседания в суде не будет эффективным средством, поскольку ранее проводились открыто, адвокат давала СМИ комментарии. Не могут быть ограничены права. Суд принимает частично удовлетворить ходатайство по обеспечению личной охраны и предоставлению средств индивидуальной защиты. Отказать в проведении закрытого судебного заседания", – сказала Благо.

На сегодняшний день также было назначено подготовительное заседание по делу. Но оно не состоялось. На когда перенесли – пока не известно.

26 октября 2021 года в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым авто Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались. Следствие по делу было завершено в конце декабря 2021 года. Материалы передали в суд и распределили дело на судью Татьяну Янцовскую, которая по другому делу осудила Харьковского условно. Подготовительное заседание назначено на 19 января. Однако 12 числа судья заявила о самоотводе.