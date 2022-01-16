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воскресенье, 16 января 2022 10:33

В ужасной аварии погибла 11-летняя девочка

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В ужасной аварии погибла 11-летняя девочка
Под Киевом легковушка столкнулась с грузовиком. Фото: Facebook

Вблизи Вышгорода Киевской области произошло столкновение легковушки и грузовика.

В результате аварии погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщает Вышгородское районное управление полиции.

"66-летний водитель автомобиля "Honda", который работает врачом, осуществлял выезд на главную дорогу из коттеджного городка "Мижричча". Грузовой автомобиль "МАЗ" двигался со стороны города Вышгород в направлении села Хотяновка. Легковой автомобиль не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовиком", - говорится в сообщении.

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Водитель легковушки и его 11-летняя дочь получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Впоследствии девочка от полученных травм скончалась. Мать ребенка, также находившегося в легковушке и 28-летний водитель грузовика не пострадали.

Микроавтобус с пассажирами перекинулся в Кировском районе оккупированного Крыма. Водителя и пассажиров доставили в больницу.

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Дата
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