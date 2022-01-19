"Можно помочь только морально" - одноклубник Данченко, жена которого погибла в ДТП

Виктория и Олег Данченко. Фото: instagram.com/meuwmiu

Игроки "Зари" еще не видели новичка команды Олега Данченко, жена которого трагически погибла в автокатастрофе.

Об этом рассказал его одноклубник - вратарь луганского клуба Никита Шевченко.

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"Мы еще не видели Олега. Он уехал сразу после того, как сообщили новость.

Думаю, он приедет и мы поговорим. В таких случаях можно помочь только морально и словом", - цитирует Шевченко "Футбол NEWS".

Футбольный клуб "Заря" не сразу, однако выразил соболезнования семье Данченко.

"Клуб выражает глубокие соболезнования полузащитнику Олегу Данченко в связи с трагической смертью жены. Искренне сочувствуем Олегу и родственникам погибшей", - говорилось в обращении клубного Instagram.

"Заря" объявила о переходе Олега Данченко 14 января. В тот же день вечером стало известно, что в автокатастрофе погибла его жена Виктория. Греческий АЕК, которому принадлежит контракт украинского футболиста, почти сразу отреагировал на известие.