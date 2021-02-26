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воскресенье, 28 февраля 2021 08:20

Состоялась первая военная операция НАТО

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Состоялась первая военная операция НАТО
Американский самолет F-15 на авиабазе в Италии во время выполнения резолюции ООН об обеспечении бесполетной зоны над Боснией и Герцеговиной, 1 июня 1993-го / Wikipedia

28 февраля 1994-го в 7 утра самолеты НАТО сбили над территорией Боснии 4 сербских военных самолеты, которые нарушили запрет на полеты в воздушной зоне безопасности, введенный Советом Безопасности ООН 9 октября 1992-го. Это была первая военная операция НАТО за 45-летнюю историю Организации.

США, 10 стран Европы и Канада основали НАТО в 1949-м ради противодействия потенциальной агрессии СССР. В 1952-м к Альянсу присоединились Греция и Турция. В 1955-м - ФРГ. В 1982-м - Испания.

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С окончанием Холодной войны НАТО решили использовать вооруженные силы для поддержания мира в странах, не входящих в Альянс. В 1994-м согласились обеспечить выполнение резолюции ООН о воздушной зоне безопасности над Боснией и Герцеговиной, принятую для остановки гражданской войны в бывших югославских республиках.

28 февраля 1994-го 6 сербских самолетов были обнаружены в беспилотной зоне. Пилоты американских истребителей F-16 приказали сербским пилотам идти на посадку. 2 самолета вернулись на аэродромы, а 4 отказались и были сбиты. 1 сербский пилот успел катапультироваться, третий других погибли.

25 декабря 1995-го в Боснии и Герцеговине разместили 60-тысячной контингент сил НАТО, чтобы обеспечить выполнение Дейтонских мирных соглашений, подписанных в Париже лидерами бывших югославских республик. Войска НАТО заменили там миротворческие силы ООН, которые с 1992 года не смогли гарантировать мирное разрешение межэтнических конфликтов в бывшей Югославии.

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Дата
28
февраля

Состоялась первая военная операция НАТО

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