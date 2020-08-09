Серийный убийца слышал голоса демонов в собаках

Полицейские сопровождают Девида Берковитца в отделение ФОТО: Getty Images

24-летнего работника почты Дэвида Берковитца арестовали 10 августа 1977-го за убийство шести человек в Нью-Йорке. Еще семерых он ранил.

Берковитц охотился на привлекательных молодых брюнеток с длинными волосами. Поэтому женщины перекрашивалась и подстригались коротко. После ареста сказал, что ему приказывали убивать демоны и черный лабрадор соседа.

Дэвид рос в приемной семье. Очень переживал смерть приемной матери от рака. Замкнулся в себе, стал нелюдимым. Ушел в армию. Был талантливым снайпером. После трех лет службы работал охранником. В 1975-м стал замечать проблемы с психическим здоровьем. Позже ему диагностировали параноидальною шизофрению.

Дэвид начал слышать голоса. Сначала поджигал здания в городе. Так устроил несколько сотен пожаров. На Рождество 1975-го напал с охотничьим ножом на 15-летнюю Мишель Форман.

Берковитц переехал в пригород. Там ему казалось, что немецкий овчарка соседей и еще несколько собак одержимы демонами. Кто-то их застрелил. Полиция не доказала, что это сделал Берковитц. Тогда мужчина начал думать, что и соседи одержимы.

Снова переехал. Но у нового соседа Сэма Кара был лабрадор. Сэма Дэвид считал верховным демоном. Называл себя "Сыном Сэма".

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28 июля 1976-го Берковитц уволился. На следующее утро расстрелял двух молодых женщин в автомобиле. Одна умерла на месте. Полиция не имела ни зацепок, ни мотива. Дэвид дальше нападал на молодых людей.

8 марта 1977-го застрелили 19-летнюю студентку у ее дома. Полиция заявила, что действует серийный убийца. Имели описание Берковитца. 17 апреля он убил молодую пару. Оставил записку, чтобы искали "Сына Сэма".

29 апреля Дэвид ранил лабрадора. Перед тем направил письмо с угрозами Кару. Тот сразу начал подозревать Берковитца. Угрозы он посылал и знакомым с коллегами. Многие подумали на Дэвида. Сообщили об этом в полицию, но следователи получали сотни звонков и писем ежедневно.

Рестораны и кафе в Нью-Йорке были пустыми. Люди боялись выходить. Берковитц расстрелял еще одну молодую пару. Девушка погибла, а парень потерял левый глаз и почти перестал видеть правым.

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В этом деле нашлась свидетель. Она описала Берковитца. Вспомнила, что в тот день двое офицеров выписывали штрафы за парковку. Так вышли на его автомобиль. Дэвида уже допрашивали перед тем, поскольку сосед пожаловался на преследование.

Берковитц не сопротивлялся аресту. Сразу рассказал, что он является "Сыном Сэма". Показал, где прячет оружие.

Дэвид отказался признавать себя психически больным. Признал себя виновным в шести убийствах. Ему нравилось внимание прессы. Договорился, что проодаст свой рассказ одному из издательств. Тогда приняли закон о том, что доходы от рассказов преступников будут поступать в фонд компенсации жертвам и их родственникам.

Берковитца приговорили к шести пожизненным заключениям без права помилования. В тюрьме принял христианство.

Серийный убийца Эд Гейн умер от рака в тюрьме Висконсина 26 июля 1984-го. Преступнику было 77 лет.