Самый старый белый носорог в мире умер. Известно, сколько ему было лет

Самый старый белый носорог в мире "Дедушка Тони" в 2019 году / Getty Images

Самый старый белый носорог в мире, известный как "Дедушка Тони", умер в возрасте 54 года, в зоопарке в Италии.

"Дедушка Тоби" скончался, возвращаясь в ночное убежище в Parco Natura Viva - зоопарке недалеко от Вероны. Об этом пишет Daily Mail.

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"Он упал по дороге в ночное убежище, и примерно через полчаса его сердце остановилось", - сказала пресс-секретарь зоопарка Элиза Ливия Пеннаккиони.

Тоби будет забальзамирован и выставлен в научном музее MuSe в Тренто, где присоединится к белому льву из зоопарка, который умер пять лет тому. Белые носороги обычно живут до 40 лет в неволе и до 30 лет в дикой природе.

"Мы знали, что рано или поздно это произойдет, но все равно грустно прощаться с этим "добрым гигантом", который вместе с нами был полвека", - сказал гендиректор зоопарка Чезаре Авесани Заборра.

Тоби был южным белым носорогом - одним из пяти видов носорогов, которые не считаются находящимися под угрозой исчезновения, с предполагаемой популяцией около 18 тыс. особей. Тем не менее, носорогов убивают из-за их рогов, которые высоко ценятся в Азии в традиционных и лечебных целях.

Разводить их сложно, так как самка рожает малыша раз в три-четыре года, после 16-месячной беременности.

В 2019 году самый старый черный носорог в мире умер в возрасте 57 лет в танзанийском заповеднике, прожив большую часть жизни в дикой природе.

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