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воскресенье, 10 октября 2021 04:38

Американку посадили за нарушение дистанции с медведем

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Американку посадили за нарушение дистанции с медведем
Женщину арестовали за нарушение дистанции с медведем гризли. Фото: pixabay.com

В США женщину из штата Иллинойс приговорили к четырем дням тюремного заключения за то, что в мае она не сбежала, когда медведь гризли с тремя медвежатами подошел на опасное расстояние.

25-летнюю Саманту Деринг также на год лишили права на посещение Йеллоустонского национального парка, пишет The New York Times. 6 октября она признала себя виновной в том, что умышленно приближалась и фотографировала диких животных на расстоянии 91 м.

"Женщину также обвинили в кормлении, прикосновениях, раздражении, запугивании и в том, что она нарочно тревожила диких животных, но эти обвинения суд отклонил", - говорится в сообщении.

Кроме приговора к тюремному заключению, суд обязал Деринг выплатить штраф в размере $1 тыс. и внести $1 тыс. в фонд защиты дикой природы.

"Парк - это не зоопарк, где за животными можно наблюдать в безопасном огражденном вольере. Подходить к самке гризли с детенышами совершенно глупо. Тут чистая удача: благодаря ней Деринг сейчас является обвиняемой по уголовному делу, а не искалеченной туристкой", - сказал в своем заявлении исполняющий обязанности прокурора Боб Мюррей.

Правила Йеллоустонского парка запрещают посетителям "преднамеренно оставаться рядом с дикими животными или приближаться к ним, включая гнездящихся птиц".

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На американца в штате Невада, США напал медведь. Мужчина подал в суд на группу домовладельцев. В 2019 году американец снимал в одном из жилых кварталов помещение. Утром он пошел выбрасывать мусор. Открыв мусорный бак из контейнера на него бросился медведь. Мужчина требует $15 тыс. компенсации.

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