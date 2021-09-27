На Аляске выбрали самого толстого бурого медвежонка

В национальном парке и заповеднике Катмай, расположенном в южной части американского штата Аляска, накануне ежегодной "Недели толстых медведей" выбрали самого толстого бурого медвежонка. Результаты голосования национальный парк объявил на своей странице в Twitter.

Победителем стало медвежонок под номером 132. Уже в возрасте одного года он весил 27 килограмм.

Соревнования проводятся среди взрослых медведей с 2014 года, однако конкурс среди медвежат проходил впервые. В нем приняли участие четыре малыша-медвежонка. Теперь победителю предстоит побороться со старшими собратьями: новое голосование будет проходить с 29 сентября по 5 октября.

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