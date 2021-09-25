В США умер самый старый белый медведь Северной Америки

Лилли была единственным медведем в зоопарке, не впал в спячку. Фото: Twitter

В США в штате Висконсин умер самый старый белый медведь в Северной Америке — Сноу Лилли не стало в возрасте 36 лет. Об этом зоопарк сообщил в субботу, 25 сентября.

"С тяжелым сердцем мы объявляем о смерти Сноу Лилли Справка. Из-за ухудшения здоровья она была гуманно усыпленная вчера [24 сентября]", — написали представители зоопарка.

Сноу Лилли приехала в зоопарк Висконсина из зоопарка Нью-Йорка в 2005 году, она была "фаворитом посетителей". Лилли весила 260 кг и была единственным медведем в зоопарке, который не впал в спячку.

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По словам ее смотрителей, Сноу Лилли любила плавать в бассейне летом, а в более холодные месяцы она предпочла проводить время, гуляя и лежа на суше.

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