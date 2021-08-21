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суббота, 21 августа 2021 16:19

С психдиспансера сбежали осужденные

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С психдиспансера сбежали осужденные
Сбежавших из психбольницы, задержали. Фото: breakingmash

В российской Бурятии из психиатрической больницы сбежали семь осужденных на принудительное лечение.

Беглецы получили приговоры за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и вымогательство. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в одном из блоков психоневрологического диспансера, где к пациентам применяли принудительные меры медицинского характера, в поселке Новая Брянь. Всего в отделении находились 59 пациентов.

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За информацию о сбежавших объявили вознаграждение.

Позже СМИ сообщили, что всех заключенных-беглецов из психбольницы задержали.

В Харькове правоохранители разоблачили в убийстве мужчину, который зарезал собственную мать. Женщина жила вместе с 59-летним сыном, который имеет психические расстройства.

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