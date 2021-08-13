Россию всколыхнуло мощное землетрясение

В Кемеровской области, Россия, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,4.
Об этом сообщили в Алтае-Саянской филиале Единой геофизической службы.
Землетрясение началось 12 августа в 20:41 по киевскому времени, отметили российские сейсмологи.
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Эпицентром бедствия стал район Прокопьевска.
Сейсмологи оценили интенсивность землетрясения в семь баллов. Остается риск повторных толчков.
Недалеко от провинции Восточный Давао на Филиппинах произошло мощное землетрясение. Эпицентр зафиксировали вблизи города Пондагуитан.
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