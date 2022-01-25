Россия объявила Навального террористом

Законодательство РФ предусматривает заморозку банковских счетов людей, попавших в список. Фото: Reuters

Российского оппозиционера Алексея Навального и его соратников внесли 25 января в список террористов и экстремистов РФ.

Соответствующая запись без указания причины появилась в реестре Росфинмониторинг во вторник, передает Meduza.

"С Навальным в список попали юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь, сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров, сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов и юрист Вячеслав Гимади", - говорится в сообщении.

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Ранее в январе в этот список попали двое других соратников Навального - Леонид Волков и Иван Жданов.

Согласно законодательству РФ, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и прекращают их обслуживание.

В Москве задержали троих мужчин по подозрению в поиске личных данных, предназначенных для использования в расследованиях российского оппозиционера Навального. Мужчин обвиняют в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров. Фигуранты дела открыли в 2020 году детективное агентство, получили биллинги сотрудников ФСБ, которых Навальный обвинял в своем отравлении, а также узнали их номера телефонов.