Россия объявила Навального террористом

 
Ексклюзивы
1/5
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
Просмотров: 846
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Просмотров: 639
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Просмотров: 513
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
Просмотров: 441
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1341
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Просмотров: 801
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
Просмотров: 1206
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
1 Просмотров: 6318
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Просмотров: 3231
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
Просмотров: 1791
Фото
Все фото
10
9
10
15
5
Мощные снегопады парализовали Стамбул: фото и видео
Мощные снегопады парализовали Стамбул: фото и видео
&quot;Остановите Путина сейчас!&quot;: украинцы в Вашингтоне оцепили посольство РФ
"Остановите Путина сейчас!": украинцы в Вашингтоне оцепили посольство РФ
Греческие курорты потерпают от снежного урагана: фото и видео
Греческие курорты потерпают от снежного урагана: фото и видео
Пострадали 84% населения: показали последствия извержения вулкана у Тонги
Пострадали 84% населения: показали последствия извержения вулкана у Тонги
Шварценеггер спровоцировал серьезное ДТП в Лос-Анджелесе — есть пострадавшие
Шварценеггер спровоцировал серьезное ДТП в Лос-Анджелесе — есть пострадавшие
Видео
Все видео
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
Абу-Даби обстреляли ракетами
Абу-Даби обстреляли ракетами
Японию накрыло мощное землетрясение
Японию накрыло мощное землетрясение
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Интервью
1/5
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1440
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 765
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6237
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2205
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5112
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2022
Просмотров: 540
Експерименти
– Реформа в шкільних їдальнях буде провальна, – каже знайома. Ведемо доньок на навчання після новорічних канікул. – Не уявляю, ...
вторник, 25 января 2022 14:05

Россия объявила Навального террористом

  Комментировать
Россия объявила Навального террористом
Законодательство РФ предусматривает заморозку банковских счетов людей, попавших в список. Фото: Reuters

Российского оппозиционера Алексея Навального и его соратников внесли 25 января в список террористов и экстремистов РФ.

Соответствующая запись без указания причины появилась в реестре Росфинмониторинг во вторник, передает Meduza.

"С Навальным в список попали юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь, сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров, сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов и юрист Вячеслав Гимади", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото "дворца Путина"

Ранее в январе в этот список попали двое других соратников Навального - Леонид Волков и Иван Жданов.

Согласно законодательству РФ, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и прекращают их обслуживание.

В Москве задержали троих мужчин по подозрению в поиске личных данных, предназначенных для использования в расследованиях российского оппозиционера Навального. Мужчин обвиняют в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров. Фигуранты дела открыли в 2020 году детективное агентство, получили биллинги сотрудников ФСБ, которых Навальный обвинял в своем отравлении, а также узнали их номера телефонов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
В Москве под Кремлем вышли с плакатом "Путин убийца"
В Москве под Кремлем вышли с плакатом "Путин убийца" 2 Просмотров: 2214
Навальный получил премию Сахарова
Навальный получил премию Сахарова Просмотров: 171
В РФ пенсионерку признали террористкой из-за перевода денег матери активиста
В РФ пенсионерку признали террористкой из-за перевода денег матери активиста Просмотров: 279
В ФСБ отреагировали на звонок Навального участнику своего отравления
В ФСБ отреагировали на звонок Навального участнику своего отравления Просмотров: 1971
Сейчас вы читаете новость «Россия объявила Навального террористом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Как кулак: нашли огромный бриллиант

Самое читаемое
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
 Просмотров: 14193
&quot;Это путь в бездну&quot; - председатель Верховной Рады обратился к РФ
"Это путь в бездну" - председатель Верховной Рады обратился к РФ Просмотров: 13105
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
3
 Просмотров: 9000
Ракицкий покинет российский &quot;Зенит&quot;
Ракицкий покинет российский "Зенит" Просмотров: 7425
Первую область отправили на локдаун: список &quot;красных&quot; ограничений
Первую область отправили на локдаун: список "красных" ограничений Просмотров: 6930
Мир
Чехия рассматривает вопрос об отправке в Украину своих солдат
Чехия рассматривает вопрос об отправке в Украину своих солдат Просмотров: 540
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии Просмотров: 2745
В странах Центральной Азии произошел блэкаут: аэропорты Бишкека и Ташкента не принимают рейсы
В странах Центральной Азии произошел блэкаут: аэропорты Бишкека и Ташкента не принимают рейсы 1 Просмотров: 450
Армия Буркина-Фасо заявила о госперевороте
Армия Буркина-Фасо заявила о госперевороте Просмотров: 378
В давке перед футбольным матчем погибли восемь человек
В давке перед футбольным матчем погибли восемь человек Просмотров: 243
Больше всего комментируют
9
Украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие - Кулеба
4
Третья страна забирает семьи своих дипломатов из Киева
4
Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок
4
Путин хочет, чтобы украинцы паниковали – Данилов
3
Зеленский собирает СНБО
Голосов: 596
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть