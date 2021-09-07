В РФ пенсионерку признали террористкой из-за перевода денег матери активиста

В России пенсионерку засудили за финансирование экстремистской деятельности. Фото: Shutterstock.com

В России суд приговорил женщину пенсионного возраста Ильмиру Бикбаеву к трем годам условно за перевод 6,5 тыс. рублей - 2,3 тыс. грн - матери осужденного за экстремизм Айрата Дильмухаметова.

Об этом сообщило издание "Коммерсант".

Сторона обвинения требовала для женщины приговор в виде четырех лет колонии общего режима.

Бикбаева настаивала на своей невиновности и просила ее оправдать. Она отправила деньги матери активиста Дильмухаметова, потому что у той не было средств на еду.

Однако женщину все равно обвинили в финансировании экстремистской деятельности.

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Россия внесла Бикбаеву в список экстремистов и террористов до вынесения судебного решения.

В 2020 году российский суд приговорил оппозиционного политика Айрата Дильмухаметова к девяти годам колонии строгого режима. Мужчину обвинили в терроризме, экстремизме, нарушении территориальной целостности РФ. Он считает себя жертвой политического преследования.