В ФСБ отреагировали на звонок Навального участнику своего отравления

Видео Навального, где он разговаривает с якобы Кудрявцевым посмотрели более 11 млн человек. Фото: Reuters

Расследование российского оппозиционера Алексея Навального о его отравлении российскими спецслужбами назвали провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ.

Об этом заявили в пресс-службе ФСБ РФ, передает российский "Интерфакс".

Опубликованная Навальным запись разговора с человеком, которого он назвал сотрудником службы и военным химиком Константином Кудрявцевым, является "подделкой", а использование подмены номера абонента – "известный прием иностранных спецслужб". В связи со звонком Навального организована проверка, по результатам которой ФСБ обещает "процессуальную оценку".

Генпродюсера канала Навального Любовь Соболь задержали у дома Кудрявцева. В Twitter Соболь заявила, что вчера ее пытались допросить по статье о неприкосновенности жилища, а ночью отпустили.

Видео Навального, где он разговаривает с якобы Кудрявцевым посмотрели более 11 млн человек.

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Навальный заявил, что за несколько часов до публикации расследования о своем отравлении, позвонил сотруднику группы ФСБ Константину Кудрявцеву. Во время разговора тот фактически подтвердил, что политика намеревались убить.