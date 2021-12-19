В Москве под Кремлем вышли с плакатом "Путин убийца"

Мужчина простоял с плакатом несколько минут. Фото: SOTA

В Москве на Красной площади задержали майор полиции в отставке, который вышел с плакатом "Путин убийца".

Об этом сообщает "Радіо Свобода"

Мужчину зовут Олег Кашинцев. Он держал плакат "Свободу Навальному. Putin is a killer".

Кашинцев, который был одетый в форму полицейского, простоял с плакатом несколько минут, после чего силовики доставили его в отделение МВД.

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После составления протоколов мужчину отпустили из полицейского участка до судебного заседания.

Олег Кашинцев проработал в органах российского МВД 18 лет, из них 14 – в уголовном розыске. В 2019 году уволился в звании майора из-за несогласия с действиями Кремля касательно оппозиции.

Навального отравили в РФ 20 августа прошлого года. Он выжил после лечения в Германии. Несколько европейских лабораторий нашли в его организме следы ядовитого вещества "Новичок", производимого в России и запрещенного к использованию международной Организацией по запрету химического оружия.