Прессекретар Навального заявила, что его отравили

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Есть подозрения, что это может быть отравление.

Как сообщила его прессекретар Кира Ярмыш в Twitter, самолет с Навальным экстренно сел в Омске.

Автор: twitter.com/Kira_Yarmysh Пресс-секретарь Алексея Навального сообщила, что его отравили

Позже она добавила, что политика, вероятно, отравили чем-то, подмешанным в чай.

"Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее впитался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", - написала Ярмыш.

По ее словам, Навального поместили в реанимацию.

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Опубликовали документы токсикологической лаборатории НКВД. Заведение называлось "Лабораторией Х". В ней разрабатывали яд. Лаборатория работала на спецслужбы. Разработанные яды использовали для убийств. С помощью созданного в лаборатории духового пистолета агент КГБ Богдан Сташинский убил идеолога ОУН Льва Ребета и голову Провода ОУН Степана Бандеру.