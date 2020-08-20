Прессекретар Навального заявила, что его отравили

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 261
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 99
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1494
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1071
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 261
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 504
Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным
Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным
1 Просмотров: 900
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2718
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2394
Фото
Все фото
21
11
6
6
10
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят &quot;город для изоляции&quot;
В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят "город для изоляции"
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания
Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания
Видео
Все видео
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение
"Батька, родина, Беларусь" - репетиция митинга за Лукашенко попала на видео
"Батька, родина, Беларусь" - репетиция митинга за Лукашенко попала на видео
Больше не карманные: в Беларуси бастуют работники государственных СМИ
Больше не карманные: в Беларуси бастуют работники государственных СМИ
Лукашенко повторил фразу-мем Януковича
Лукашенко повторил фразу-мем Януковича
Интервью
1/5
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 954
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1494
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1467
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1791
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 963
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
19 августа 2020
Просмотров: 414
Подарунки з того світу
У тьоті Лесі, матері мого хрещеного, торік почала прогресувати хвороба Альцгеймера. Бувало, сидимо за столом, вона дивиться на сина й каже: "Аню, хто ...
четверг, 20 августа 2020 08:46

Прессекретар Навального заявила, что его отравили

  Комментировать

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Есть подозрения, что это может быть отравление.

Как сообщила его прессекретар Кира Ярмыш в Twitter, самолет с Навальным экстренно сел в Омске.

Автор: twitter.com/Kira_Yarmysh
  Пресс-секретарь Алексея Навального сообщила, что его отравили
Пресс-секретарь Алексея Навального сообщила, что его отравили

Позже она добавила, что политика, вероятно, отравили чем-то, подмешанным в чай.

"Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее впитался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", - написала Ярмыш.

По ее словам, Навального поместили в реанимацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Власть боится шуток": Навальный прокомментировал запрет "Слуги народа"

Опубликовали документы токсикологической лаборатории НКВД. Заведение называлось "Лабораторией Х". В ней разрабатывали яд. Лаборатория работала на спецслужбы. Разработанные яды использовали для убийств. С помощью созданного в лаборатории духового пистолета агент КГБ Богдан Сташинский убил идеолога ОУН Льва Ребета и голову Провода ОУН Степана Бандеру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прессекретар Навального заявила, что его отравили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Выдали первый толковый украинский словарь

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 58628
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 53488
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
3
 Просмотров: 12312
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 9234
Вика &quot;Полтава&quot; из &quot;Холостяка&quot; выложила в интернет свои откровенные фото
Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
6
 Просмотров: 8370
Мир
Египет изменил правила для туристов: как попасть в страну
Египет изменил правила для туристов: как попасть в страну Просмотров: 54
Apple рекордно подорожала
Apple рекордно подорожала Просмотров: 45
Украина уязвима - в ОП объяснили позицию в отношении Беларуси
Украина уязвима - в ОП объяснили позицию в отношении Беларуси Просмотров: 180
Навальный в коме. Лежит в реанимации на аппарате искусственного дыхания
Навальный в коме. Лежит в реанимации на аппарате искусственного дыхания Просмотров: 972
Белорусов призывают ехать в Минск на масштабный марш оппозиции
Белорусов призывают ехать в Минск на масштабный марш оппозиции Просмотров: 423
Больше всего комментируют
4
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
4
СБУ никак не причастна к "вагнеровцам" - глава украинской разведки
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1
Независимость - это украинские книги в магазинах и музыка в эфирах
Голосов: 2246
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua