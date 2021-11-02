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вторник, 02 ноября 2021 09:37

В России задержали детективов, помогавших в расследованиях Навального

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В России задержали детективов, помогавших в расследованиях Навального
Журналисты собрали компромат на восьмерых оперативников ФСБ. Фото: Reuters

В Москве задержали троих мужчин по подозрению в поиске личных данных, предназначенных для использования в расследованиях российского оппозиционера Алексея Навального.

Мужчин обвиняют в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров, сообщил 1 ноября ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"Задержанные Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев, используя фальшивые документы сотрудников полиции, занимались поиском данных частных лиц в даркнете. За это получали гонорары. Они утверждают, что не знали, для кого собирали информацию", - говорится в сообщении.

Фигуранты дела открыли в 2020 году детективное агентство, получили биллинги сотрудников ФСБ, которых Навальный обвинял в своем отравлении, а также узнали их номера телефонов.

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Согласно информации The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel к отравлению Навального могут быть причастны восемь оперативников ФСБ, которые с 2017-го вели за ним слежку. Они же последовали за политиком в Томск, где ему вскоре стало плохо.

В декабре прошлого года Навальный заявил, что за несколько часов до публикации расследования о своем отравлении, позвонил сотруднику группы ФСБ Константину Кудрявцеву. Во время разговора тот фактически подтвердил, что политика намеревались убить.

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