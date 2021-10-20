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среда, 20 октября 2021 16:18

Навальный получил премию Сахарова

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Навальный получил премию Сахарова
Алексея Навального в РФ приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Фото: facebook.com/navalny/

Российский оппозиционер и борец с коррупцией Алексей Навальный стал лауреатом премии Сахарова "За свободу мысли".

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Юзвяк со ссылкой на анонимные источники.

Получение премии Навальным подтвердила и крупнейшая фракция Европарламента - "Европейская народная партия". Она и выдвинула кандидатуру заключенного политика.

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Евродепутаты назвали Навального "главным оппонентом Владимира Путина". Вспомнили они об отравлении оппозиционера, его тюремном сроке и запрете основанных им в России организаций, пишет "Радио Свобода".

Конкурентами Навального в борьбе за премию стали афганские женщины. Евродепутаты отмечали их вклад в "храбрую борьбу за равенство и права людей". Также - бывшая временная исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, которая находится под арестом.

Вручение премии состоится 15 декабря 2021 в Страсбурге на торжественной сессии Европарламента. Получить награду лично Навальный не сможет, поскольку находится в российской колонии.

Лауреатом премии Сахарова "За свободу мысли" в 2018 году стал украинский режиссер Олег Сенцов, в то время пленник Кремля.

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