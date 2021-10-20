Навальный получил премию Сахарова

Российский оппозиционер и борец с коррупцией Алексей Навальный стал лауреатом премии Сахарова "За свободу мысли".
Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Юзвяк со ссылкой на анонимные источники.
Получение премии Навальным подтвердила и крупнейшая фракция Европарламента - "Европейская народная партия". Она и выдвинула кандидатуру заключенного политика.
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Евродепутаты назвали Навального "главным оппонентом Владимира Путина". Вспомнили они об отравлении оппозиционера, его тюремном сроке и запрете основанных им в России организаций, пишет "Радио Свобода".
Конкурентами Навального в борьбе за премию стали афганские женщины. Евродепутаты отмечали их вклад в "храбрую борьбу за равенство и права людей". Также - бывшая временная исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, которая находится под арестом.
Вручение премии состоится 15 декабря 2021 в Страсбурге на торжественной сессии Европарламента. Получить награду лично Навальный не сможет, поскольку находится в российской колонии.
Лауреатом премии Сахарова "За свободу мысли" в 2018 году стал украинский режиссер Олег Сенцов, в то время пленник Кремля.
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