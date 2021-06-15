Путин о кибератаках на США: "Можете жаловаться в международную лигу сексуальных реформ"

Путин нахамил американскому журналисту. Фото: РБК

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обвинения России в хакерских атаках на различные ведомства США.

Интервью опубликовано на сайте NBC.

"Господин президент, вы ведете кибервойну против Америки?" - спросил журналист Кир Симмонс.

Он напомнил Путину, что Россию часто обвиняют в кибератаках на американские объекты и вмешательстве в выборы.

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"Вы мне передаёте информацию о том, кто сказал. Но, где же доказательства того, что это было сделано на самом деле? Я Вам скажу: и это, и то, и тот сказал, и этот сказал, ‒ а доказательства-то где? На такие бездоказательные обвинения я могу вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит? Но это же просто разговор, ни о чем. Хотя бы что-нибудь положите на стол, чтобы мы могли посмотреть и как-то на это отреагировать. Но ведь ничего этого нет", - сказал он.

Российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США в 2020 году во время массовых кибератак.

В Конгрессе заявили, что хакеры получили доступ к электронной почте бюро Департамента по делам Европы и Евразии, Восточной Азии и Тихоокеанского региона. После мощной хакерской атаки на компанию Colonial Pipeline Байден издал указ об усилении кибербезопасности, который предусматривает взаимодействие правительственных структур и частного сектора.