Принц Уильям примеряет роль короля Великобритании

Принц Уильям готовится стать королем. Фото: Reuters

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям планирует занять монарший престол и модернизировать систему в стране.

Об этом сообщило издание US Weekly со ссылкой на близкий к королевской семье источник.

По словам источника, герцог Кембриджский "размышляет о будущем монархии и изменениях, которые он собирается внести".

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"Уильям ставит себе миссию установления более тесной связи с народом", - отмечает издание.

Сейчас Уильям второй в очереди на престол. Однако он серьезно относится к будущей роли короля, называя ее большой честью и привилегией.

В сети впервые показали фото принца Филиппа с королевой Елизаветой II в окружении их семи правнуков.