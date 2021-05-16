Принц Чарльз рассказал, что сделает после коронации

Принц хочет открыть резиденции. Фото: Reuters

Принц Чарльз хочет открыть доступ к королевским дворцам, когда станет королем.

Он хочет, чтобы Букингемский дворец, Клэренс-хаус, Виндзорский замок, Сандрингем и Балморал стали общедоступными местами, передает Sky news.

Часть королевских резиденций открыта для общественности только в определенное время года. Сейчас по этому поводу идут консультации с участием герцогини Корнуольской, герцога и герцогини Кембриджской и других королевских особ.

В апреле впервые в истории начали продавать билеты на пикник на лужайках Букингемского дворца. Но продажи пришлось временно прекратить из-за высокого спроса.

Государственные комнаты Букингемского дворца обычно открывают каждое лето. Там проводят тематические выставки.

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В этом году с мая по сентябрь дворец будет открыт. С июля доступ в сад включат в визит.

Принц Филипп перед смертью попросил своего старшего сына Чарльза ухаживать за королевой Елизаветой II и обсудил, как тот должен вести королевскую семью в последующие годы.