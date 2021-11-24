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четверг, 25 ноября 2021 02:52

Пожарные взяли на службу свинью и сшили ей униформу

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Пожарные взяли на службу свинью и сшили ей униформу
Свинья Пенни в "форме пожарного". Фото: скриншот с видео

В американском Нью-Йорке пожарные "трудоустроили" свинью. Назвали ее Пенни.

Животное взяли с местной фермы, говорится в сюжете ТСН.

Свинью "взяли на службу", чтобы пожарные могли о ней заботиться и меньше нервничали между вызовами.

Розовый поросенок сразу завоевал любовь спасателей. Кормить Пенни приходят все желающие. Жители Нью-Йорка с радостью фотографируются с мини-свиньей и угощают ее вкусностями.

Во время вызовов животное ожидает спасателей в отряде. После тяжелого трудового дня пожарных поросенок помогает им снять стресс.

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В киевской ГСЧС "служит" пушистый работник. Кота Чиваса спас Артур Моркотенко и поселил его в своем кабинете. С него сделали настоящего спасателя - сшили униформу и дали звание майора.

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