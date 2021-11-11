Фотоловушка в Чернобыльской зоне сняла "водные процедуры" зверя

Фото: facebook.com/zapovidnyk

В Чернобыльской зоне заметили дикого кабана, с удовольствием принимавшего "ванны" в лесной луже.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник в Facebook.

Там также напомнили о лосенке, который отдыхал в грязи накануне.

"А кто же постарался создать такую ​​приятную ванну для себя и, как оказалось, для других животных заповедной территории? Да дикий кабан. Своим крепким пятаком он разрыл мягкую подстилку и улегся на импровизированное ложе отдыхать. ямы наполняются водой. Вот и грязи – не только для диких свиней, но и копытных", – говорится в сообщении.

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В подконтрольном боевикам Донецку на дороге заметили стаю кабанов. Животных увидели у остановки общественного транспорта "Мариупольская развилка" по ул. Кирово.