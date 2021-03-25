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четверг, 25 марта 2021 19:15

Пушистому спасателю дали звание майора ГСЧС
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В киевской ГСЧС "служит" пушистый работник. Кота Чиваса спас Артур Моркотенко и поселил его в своем кабинете. С него сделали настоящего спасателя - сшили униформу и дали звание майора.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Фото: Ксения Невенченко и Артур Моркотенко

"Встреча котенка и начальника части специальных спасательных работ произошла 28 января 2021 года. В тот день наш коллега забрал его из подъезда дома, куда котика подбросили "неравнодушные граждане". Сообщение о том, что уже неделю котенок замерзает и голодает в подъезде Артур увидел в Facebook", - говорится в сообщении.

Четвероногого называют "грозой мышей" и "эмоциональным утешителем".

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"В свободное от выполнения служебных обязанностей время котик спит в лотке для бумаг и гуляет частью. Мы убеждены, что такие истории и поступки достойны общественного внимания. Призываем всех брать пример с наших пожарных не бояться протянуть руку помощи тем, кто больше всего нуждается", - добавили спасатели.

В Киеве 4-летнюю Полину наградили орденом "За доброе дело". Девочка и ее мать Ольга во время прогулки заметили в чужой квартире "странные огоньки" и вызвали спасателей. Так удалось ликвидировать возгорание и спасти четвероногого.

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