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среда, 18 июля 2018 12:42

"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина

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Пользователи сети обсуждают реакцию первой леди США Мелании Трамп на президента России Владимира Путина во время саммита в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

На опубликованном видео Мелания пожимает руку Путину. В это время улыбается. Затем отходит и у нее меняется выражение лица.

Автор: indy100.com
  В Мелании Трамп резко изменилось выражение лица после рукопожатия с Путиным
В Мелании Трамп резко изменилось выражение лица после рукопожатия с Путиным

Пользователи соцсетей смеются, что ее взгляд выдает страх и растерянность. Называют Путина источником всего зла.

У нее такой вид, будто посмотрела в глаза злу

Донни, будь более осторожен. Похоже, Путин ее по-настоящему пугает

У меня от ее взгляда мурашки по коже

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Также пользователи отметили желтый цвет наряда первой леди. Для некоторых стран это цвет траура, говорят. Считают, что Мелании он не подходит. Для Путина это вообще плохой знак.

Пользователи сетей создают мемы, которые высмеивают встречу главы Белого дома Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки 16 июля. Недовольство Трампом усилилось из-за того, что он отклонил выводы американских спецслужб о вмешательстве в выборы президента в 2016-м. Сотрудники разведки и лидеры Республиканской партии назвали такое поведение позорным

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июля

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