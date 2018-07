"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина

Пользователи сети обсуждают реакцию первой леди США Мелании Трамп на президента России Владимира Путина во время саммита в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

На опубликованном видео Мелания пожимает руку Путину. В это время улыбается. Затем отходит и у нее меняется выражение лица.

OMG I was looking for this all day - they finally just showed it on MSNBC

Watch her face!! pic.twitter.com/nBSEKshhlJ — SRM_MD❄️🌵❄️ (@srmduke87) 17 июля 2018 г.

Пользователи соцсетей смеются, что ее взгляд выдает страх и растерянность. Называют Путина источником всего зла.

She looks like she just stared into the eyes of evil.... — Valerie (@7bugglettes) 17 июля 2018 г.

У нее такой вид, будто посмотрела в глаза злу

Donny better watch-out. She looks like she has a bit of thing for Putin. — Thaddeus Arjuna (@ThaddeusArjuna) 17 июля 2018 г.

Донни, будь более осторожен. Похоже, Путин ее по-настоящему пугает

That look gives me chills! — jay jackson (@jaygramma) 17 июля 2018 г.

У меня от ее взгляда мурашки по коже

Также пользователи отметили желтый цвет наряда первой леди. Для некоторых стран это цвет траура, говорят. Считают, что Мелании он не подходит. Для Путина это вообще плохой знак.

Пользователи сетей создают мемы, которые высмеивают встречу главы Белого дома Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки 16 июля. Недовольство Трампом усилилось из-за того, что он отклонил выводы американских спецслужб о вмешательстве в выборы президента в 2016-м. Сотрудники разведки и лидеры Республиканской партии назвали такое поведение позорным