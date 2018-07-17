На коне, на свадьбе и в коже - в сети высмеивают саммит Трампа и Путина

Пользователи сетей создают мемы, которые высмеивают встречу главы Белого дома Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки 16 июля.

Недовольство Трампом усилилось из-за того, что он отклонил выводы американских спецслужб о вмешательстве в выборы президента в 2016-м. Сотрудники разведки и лидеры Республиканской партии назвали такое поведение позорным, сообщает Daily Mail.

Трампа называют марионеткой Путина. Обвиняют, что российский президент держит его в кармане. Их изображают в виде двух влюбленных. На некоторых мемах - стиле БДСМ. Путина изображают в виде доминантного партнера. На других Трамп - это ребенок, которого контролирует или кормит Путин.

Фото: Daily Mail

Фото президента США вместе с его конкуренткой на выборах Хиллари Клинтон подписали: "Подтверждено: Клинтон встречалась с российским агентом во время кампании".

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Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что на встрече с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп выглядел неуверенным. "Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело позорно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи", - сказал Шварценеггер.