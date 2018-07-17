"Маленькая раскисшая макаронина" - Шварценеггер рассказал о Дональде Трампе

Экс-губернатор Калифорнии раскритиковал президента США. Фото gs.fm

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что на встрече с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп выглядел неуверенным.

"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело позорно. Вы стояли там как маленькая раскисла макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфі", - сказал Шварценеггер.

"Президент Трамп, помните, что Америка - в первую очередь", - подписал свое обращение Шварценеггер.

Он также отметил, что участие Трампа в такой встрече "подводит разведку США и Минюст", поскольку они откровенно обвиняют РФ во вмешательстве в американские выборы президента в 2016 году.

"Вы - президент США, вы не должны так делать. Что с вам не так?" - добавил актер.

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16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов США и России. Трамп и Путин поговорили тет-а-тет, а потом провели совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу с Путиным "хорошим началом". После окончания переговоров Путин предложил США давить на Киев для выполнения Минских договоренностей и назвал войну с Украиной "внутренним кризисом". Он также заявил, что позиции США и России по поводу Крыма не совпадают, но "для Российской Федерации этот вопрос закрыт".