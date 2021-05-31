Политик попала в скандал, потому что тратила государственные деньги на еду

Глава правительства Финляндии Санна Марин попала в новый скандал. СМИ выяснили, что из госбюджета расходуется около €300 в месяц на питание членов ее семьи, когда те ночуют в официальной резиденции премьер-министра.
Политик отреагировала на событие и согласилась оплатить все расходы. Но, по ее мнению, остается открытым вопрос по ряду льгот, доступных главе правительства в соответствии с законодательством, в частности, связанных с завтраками в официальной резиденции, сообщает Yle.
"Хотя это четко установлено, но есть определенная неясность в отношении услуг, доступных премьер-министру. Хорошо, что этот вопрос тщательно контролируется", - сказала премьер.
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Несмотря на это сейчас идет служебное расследование. По его результатам решат, есть ли основания для подозрения в совершении правонарушения по этим фактам. В законе, регулирующих оплату труда премьер-министра, такая компенсация не упоминается.
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме высмеял премьер-министера Финляндии Санни Марин, назвав продавщицей, которая попала во власть. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд попросила президента Финляндии Саули Ниинистьо передать свои извинения Марин и ее правительству за грубые высказывания министра.
Ранее социал-демократка Марин рассказывала о том, как росла в неблагополучной семье и работала кассиршей, прежде чем поступила в университет и начала политическую карьеру.
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