Международный скандал. Премьера Финляндии назвали продавщицей

Санна Марин возглавила правительство Финляндии. Фото: Yle.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме высмеял 34-летнюю премьер-министра Финляндии Санни Марин.

"Теперь мы видим, как одна продавщица стала премьером и как другие уличные активисты и люди без образования также стали членами правительства", заявил лидер праворадикальной партии EKRE Март Хельме во время ток-шоу на радио, сообщает Reuters.

Через высказывания Хельме оппозиция призвала отправить эстонского главу МВД в отставку.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд попросила президента Финляндии Саули Ниинистьо передать свои извинения Марин и ее правительству.

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Ранее социал-демократ Марин рассказывала о том, как росла в неблагополучной семье и работала кассиршей, прежде чем поступила в университет и начала политическую карьеру.

10 декабря парламент Финляндии утвердил назначение Санны Марин на пост премьера. В 34 года она стала самой молодой главой правительства в мире.

Впервые Финляндией руководит "женская пятерка" - лидеры всех партий, относящихся к коалиции, также женщины. Четверо из них моложе 35 лет.