Навального могли отравить препаратом для наркоза

Стало известно, чем отравили Навального. Фото: slovoidilo.ua

Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия, предполагают врачи. Этот медицинский препарат в России применяют для наркоза.

Это вещество - сильный психодислептик, сообщает российский журналист и блогер Илья Варламов.

Оксибутират натрия не имеет цвета и запаха, предполагается, что его легко могли добавить в чай. Нередко насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы "выключить" своих жертв. Правда, чтобы отравить человека, в жидкость нужно было бы добавить не менее 20-30 мл этого вещества. Препарат имеет солоноватый вкус, поэтому Алексей мог бы его почувствовать.

Окончательные результаты анализов не сообщают, исследования продолжаются. По словам врачей, Навальный еще не пришел в себя и находится в коме II степени.

На ситуацию с отравлением российского оппозиционера отреагировал директор кафе "Венская кофейня", где Алексей пил чай перед вылетом.

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Дирекция заведения объявила о начале проверки: обещают пересмотреть видео с камер наблюдения.

Ранее пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что ему стало плохо в полете. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По ее данным, Алексей ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она также предположила, что Навального могли отравить.