Навальный в коме. Лежит в реанимации на аппарате искусственного дыхания

Алексея Навального отравили, он впал в кому. Фото: texty.org.ua

Алексея Навального госпитализировали в больницу в Омске после вынужденной посадки самолета, которым оппозиционер летел из Томска в Москву.

Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения Омской области сообщает Интерфакс.

"Сегодня в аэропорту "Омск-Центральный" совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится блогер Алексей Навальный. Машиной "скорой" доставлен в больницу города. На данный момент Алексей Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования" , - сообщили в областном отделе МОЗ.

Навальный, которого госпитализировали в Омске с отравлением, находится без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ, сообщила в соцсетях его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

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"В больницу по нашему требованию вызвали полицию", - написала она.

Ранее Ярмыш сообщила, что Навальному стало плохо в полете. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По ее данным, Алексей ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она также предположила, что Навального могли отравить.