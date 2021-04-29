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четверг, 29 апреля 2021 11:40

Молодая жена отравила старого богатого мужа

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Молодая жена отравила старого богатого мужа
Саки Судо, которой сейчас 25 лет, арестована по обвинению в убийстве своего богатого мужа / Страница в facebook Саки Судо

Молодая вдова японского магната недвижимости арестована по подозрению в убийстве мужа через несколько месяцев после свадьбы.

Косуке Нодзаки умер в 2018 году от острого отравления в возрасте 77 лет. Об этом пишет The Daily Mail.

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Его вдова Саки Судо, которой сейчас 25 лет, якобы убила Нодзаки, дав большое количество неопределенного стимулятора. Вероятно, подмешала его в напиток. Перед этим Судо якобы искала в интернете информацию о наркотиках.

В своем завещании Нодзаки пожертвовал $12 млн городу Танабэ, где жил. Но поскольку половина состояния перешла вдове, то город ведет переговоры с Судо о распределении денег.

За восемь месяцев до смерти Нодзаки отклонил предупреждения друзей, что Судо выходит за него замуж только из-за денег. Он считал, что она его любит, несмотря на их разницу в возрасте в 50 лет.

Нодзаки, который руководил недвижимостью, торговлей спиртными напитками и кредитной фирмой, утверждал в автобиографии, что потратил $2,75 млн на ухаживания за около 4 тыс. женщинами.

"Причина, почему зарабатываю деньги - встречаться с привлекательными женщинами. Меня не интересуют машины или дома. Вместо этого у меня безграничное желание заниматься сексом с красивыми женщинами", - писал он в автобиографии 2016 года "Дон Хуан из Киша". Киша - регион в Японии, где он жил.

Согласно издателю книги, Нозаки заработал состояние, продавая все - от металлолома до презервативов и спиртных напитков.

В 2016 году 27-летняя женщина, с которой он встречался, украла у Нозаки денег и товаров на сумму $0,55 млн.

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