Миграционный кризис может стать причиной войны с Россией – американский генерал

РФ может попытаться взять под контроль Сувалкский коридор. Фото: Reuters

Миграционный кризис на границе с Польшей может перерасти в войну с Россией.

Война может идти за контроль над Сувалкским коридором. Это территория Польши и Литвы между Беларусью и Калининградской областью РФ, сказал в интервью "РБК-Україна" бывший командующий войсками США в Европе, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики генерал Бен Ходжес.

Он не стал обсуждать разведывательные данные. Но есть несколько возможных моментов и событий, при которых может начаться конфликт.

"Например, Сувалкский коридор - это ключевой момент. Этот узкий кусок польской и литовской территории между Беларусью и Калининградом имеет стратегическое значение, потому что, как вы знаете, это сухопутная связь между нашими балтийскими союзниками и другой частью НАТО/ЕС. Если бы он был бы перекрыт или заблокирован силами РФ и Белоруссии, у нас возникла бы настоящая проблема", - отметил Ходжес.

Существует возможность того, что ситуация с мигрантами перерастет в боевое столкновение.

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"И в это время Россия может решить, что она должна вмешаться из-за "гуманитарного кризиса" или еще чего-то, и в процессе "временно" закрыть Сувалкский коридор с двумя его автомобильными дорогами и одной железной дорогой. Это маловероятно, но, на мой взгляд, вполне" возможно", - добавил генерал.

РФ стянула к украинской границе около 100 тыс. военных, заявил президент Владимир Зеленский. Россия хочет дальше продвинуться на территорию Украины, сообщал Кулеба. Действия самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.