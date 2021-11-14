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понедельник, 15 ноября 2021 01:27

Действия режима Лукашенко направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной – Блинкен

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Действия режима Лукашенко направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной – Блинкен
Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. В ходе беседы он заявил, что действия белорусского режима Александра Лукашенко отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - заявил госсекретарь США.

Также во время разговора Блинкен и Рау осудили использование уязвимых мигрантов и призвали Лукашенко устранить коренные причины санкций, введенных западом, - отказ в правах человека и основных свободах для белорусского народа.

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Кроме того, Блинкен выразил глубокую признательность Польше за ее активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Соединенные Штаты, Польша, другие союзники и партнеры едины в стремлении навязать Москве значительные издержки за ее военную агрессию и злонамеренную деятельность в регионе", - говорится в сообщении.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли.

Власти Польши привели в боевую готовность силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками.

Границу Польши с Беларусью защищают около 13 тыс. военнослужащих. Они помогают пограничникам на всей протяженности этого участка рубежа.

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