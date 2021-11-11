"Наша армия готова дать отпор" - Зеленский о 100-тысячной армии РФ на границе с Украиной

Зеленский прокомментировал российские войска на границе. Фото: Укринформ

Передислокация российских военных не является неожиданностью для украинской армии и она "готова дать отпор любому" противнику.

На восьмой год войны наша страна уже привыкла к тому, что Россия увеличивает военный контингент на границе. Украинские спецслужбы знают обо всех передвижениях, а бойцы ВСУ готовы защищать Родину в любой момент, сказал Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он призвал медиа не раздувать панику, которая играет на руку России в информационной войне с нашей страной.

"Психологическое давление со стороны России на нас давно не действует. Наша разведка обладает полной информацией, наша армия готова дать отпор любому, в любое время и в любом месте. Ваша паника точно не поможет ей, но может помочь противнику стать частью информационной войны и принести стране не меньший вред, чем боевые действия", - сказал президент.

"Мы надеемся, что теперь в мире поймут, кто на самом деле хочет мира, а кто стягивает почти 100 тысяч военных к нашей границе", - добавил Зеленский.

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Россия систематически разжигает конфликт, снабжая новое вооружение на Донбасс. США и страны Европы многие годы налагали санкции на Москву за то, что вооружают сепаратистов.