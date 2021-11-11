"Наша армия готова дать отпор" - Зеленский о 100-тысячной армии РФ на границе с Украиной

 
Ексклюзивы
1/5
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Просмотров: 774
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Просмотров: 1260
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
Просмотров: 1512
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
1 Просмотров: 4077
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Просмотров: 8946
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1035
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3573
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 819
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5634
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2880
Фото
Все фото
7
15
5
4
14
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Дочь Ющенко шьет спортивные костюмы
Дочь Ющенко шьет спортивные костюмы
&quot;Закомплексованное ч*о&quot;: Лерос нашел устройство слежки на авто и указал на Зеленского
"Закомплексованное ч*о": Лерос нашел устройство слежки на авто и указал на Зеленского
Диктант национального единства объединил чиновников: фото из Кабмина
Диктант национального единства объединил чиновников: фото из Кабмина
В Киеве прощались с экс-нардепом Звягильским. Пришли Ахметов, Кличко и Бойко
В Киеве прощались с экс-нардепом Звягильским. Пришли Ахметов, Кличко и Бойко
Видео
Все видео
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
Мэр Чернигова назвал закрепленный в Конституции курс на НАТО "фигней"
Мэр Чернигова назвал закрепленный в Конституции курс на НАТО "фигней"
Нардеп Шахов скрыл имущества более чем на 15 млн грн - НАПК
Нардеп Шахов скрыл имущества более чем на 15 млн грн - НАПК
Саакашвили начали перевозить в больницу - Ясько
Саакашвили начали перевозить в больницу - Ясько
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Интервью
1/5
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1701
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9279
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1035
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1179
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 7011
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 ноября 2021
Просмотров: 801
Задовбали
– Задовбали вже! – каже мені й одночасно кудись у космос перукарка Люба. Цікавлюся, що сталося. Чую: "Та цей клятий ковід…" ...
четверг, 11 ноября 2021 00:55

"Наша армия готова дать отпор" - Зеленский о 100-тысячной армии РФ на границе с Украиной

  Комментировать
&quot;Наша армия готова дать отпор&quot; - Зеленский о 100-тысячной армии РФ на границе с Украиной
Зеленский прокомментировал российские войска на границе. Фото: Укринформ

Передислокация российских военных не является неожиданностью для украинской армии и она "готова дать отпор любому" противнику.

На восьмой год войны наша страна уже привыкла к тому, что Россия увеличивает военный контингент на границе. Украинские спецслужбы знают обо всех передвижениях, а бойцы ВСУ готовы защищать Родину в любой момент, сказал Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он призвал медиа не раздувать панику, которая играет на руку России в информационной войне с нашей страной.

"Психологическое давление со стороны России на нас давно не действует. Наша разведка обладает полной информацией, наша армия готова дать отпор любому, в любое время и в любом месте. Ваша паника точно не поможет ей, но может помочь противнику стать частью информационной войны и принести стране не меньший вред, чем боевые действия", - сказал президент.

"Мы надеемся, что теперь в мире поймут, кто на самом деле хочет мира, а кто стягивает почти 100 тысяч военных к нашей границе", - добавил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные показали видео удара по позициям оккупантов

Россия систематически разжигает конфликт, снабжая новое вооружение на Донбасс. США и страны Европы многие годы налагали санкции на Москву за то, что вооружают сепаратистов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Наша армия готова дать отпор" - Зеленский о 100-тысячной армии РФ на границе с Украиной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
 1 Просмотров: 15381
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ Просмотров: 10971
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
5
 Просмотров: 8946
Вспомнил о жене и просился за решетку: что рассказал в суде главный палач &quot;Изоляции&quot;
Вспомнил о жене и просился за решетку: что рассказал в суде главный палач "Изоляции" 1 Просмотров: 7443
&quot;Такую сц*куху выплодила&quot;: в аптеке Запорожья произошел &quot;масочный&quot; скандал
"Такую сц*куху выплодила": в аптеке Запорожья произошел "масочный" скандал
 Просмотров: 6885
Политика
Украина и США выводят отношения на новый уровень
Украина и США выводят отношения на новый уровень Просмотров: 477
"Политик-олигарх" - президент в видеообращении намекнул на Порошенко
"Политик-олигарх" - президент в видеообращении намекнул на Порошенко 1 Просмотров: 711
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
 Просмотров: 1683
"Не следует спекулировать. Курс Украины в ЕС должен быть неизменным" - Атрошенко
"Не следует спекулировать. Курс Украины в ЕС должен быть неизменным" - Атрошенко Просмотров: 153
Кремль и его марионетки давят на ОБСЕ - Гармаш
Кремль и его марионетки давят на ОБСЕ - Гармаш Просмотров: 252
Больше всего комментируют
16
Рейтинг "Слуги народа" продолжает падение - опрос
9
Ни при каких обстоятельствах не буду шутить жестко о Зеленском - пародист "Квартала"
8
"Я не понимаю, что происходит" - украинский Олимпийский чемпион не считает Россию агрессором
4
Ярош обратился к добровольцам
1
Зеленского посадили за руль поезда
Голосов: 9052
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть