Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса

Gazeta.ua подготовила обзор прессы – что писали 3-9 ноября в мировых средствах массовой информации об Украине и событиях вокруг нее.

"Исследование об оружии в конфликте между Россией и Украиной", New York Times, США

Британская компания Conflict Armament Research провела исследование "Оружие войны в Украине". Оно указывает, что Россия систематически раздувает конфликт, снабжая новым вооружением. Это не первое исследование, которое пришло к такому выводу. США и страны Европы многие годы налагали санкции на Москву за то, что вооружают сепаратистов на Донбассе.

Вряд ли выводы нового анализа изменят картину. Однако они дают детальное представление о масштабах торговли вооружениями, подпитывающими единственную активную войну в Европе вдоль линии фронта протяженностью 450 км.

Ранее анализ поставок российского оружия в Украину опирался на фотографии или правительственную разведку. В новом отчете исследователи изучили найденное оружие и проследили серийные номера и другие опознавательные знаки до производителей.

Кремль последовательно отрицает передачу оружия в Украину. Даже после того, как западные правительства задокументировали пересечение россиянами украинской границы с большим количеством вооружения. Оно включало зенитно-ракетные системы на гусеничном ходу, сбившие в 2014 году гражданский авиалайнер рейса МН-17, в результате чего погибли 298 человек.

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Российские официальные лица обвиняют Запад в разжигании конфликта в Украине из-за военной поддержки Киева, включая снабжение Америкой противотанковыми ракетами Javelin и Турцией боевыми беспилотниками Bayraktar. Последние впервые использовали в конфликте всего месяц назад.

Этой осенью конфликт снова вызвал тревогу. На коммерческих спутниковых фото и видео видны российские танки и другая бронетехника у границ с Украиной. Это вызывает опасение прямого вторжения.

Обнаружили оружие, которое не могло появиться ниоткуда, кроме российских военных арсеналов

В свежем исследовании рассмотрели стрелковое оружие - самое простое, но часто самое смертоносное в войнах. Обнаружили такое, которое не могло появиться ниоткуда, кроме российских военных арсеналов. К примеру, несколько типов гранатометов, снайперских винтовок и наземных мин, которых никогда не было на вооружении в украинской армии. Следовательно, их не могли забрать и использовать сепаратисты. Исследователи задокументировали российскую заводскую мину-ловушку, которую можно установить под фугасом. Она разорвется, когда кто-то попытается обезвредить мину.

В исследовании отслежено 4793 единицы боеприпасов для стрелкового оружия и 43 единицы оружия, найденного на полях боев с 2014 по 2019 год. Аналитики отследили боеприпасы с помощью маркировок на гильзах и оружие – по серийным номерам. Власти РФ и российские оружейные производители не ответили на запросы о комментариях.

"Украинская англоязычная газета Kyiv Post приостанавливает выпуск", The Guardian, Великобритания

Старейшая англоязычная газета Украины Kyiv Post, выходившая 26 лет, приостановила работу. Ее журналисты обвинили владельца, могущественного олигарха, в нападении на них.

Аднан Киван – строительный магнат, который купил Kyiv Post три года тому назад, заявил, что газета закроется "на короткое время".

Автор: Джульетт Дримхантер Газету Kyiv Post выкупил строительный магнат Аднан Киван три года назад

"Да благословит нас всех Господь. Надеемся, газета откроется большей и лучшей", – заявил Киван.

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Журналисты Kyiv Post опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что всем работникам сообщили, что они "немедленно" уволены. Около 50 человек одновременно и внезапно потеряли работу. Ранее они заявляли, что Киван планировал расширить издание и запустить украинскую версию под тем же брендом, а также назначить нового главного редактора.

"Мы расценили это как попытку посягнуть на редакционную независимость", – говорится в заявлении. Увольнение редакции назвали попыткой избавиться от "неудобных и честных журналистов".

"Зима может быть жаркой из-за нападения России на Украину", Biznes Alert, Польша

Президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о последствиях возможной агрессии против Украины на фоне концентрации российской армии на границе. Администрация Байдена стремится снизить напряженность. Бернс также говорил по телефону с президентом Зеленским.

Однако россияне продолжают концентрировать войска на украинской границе и шантажируют Европу энергетическим кризисом.

Лучший сигнал, который администрация Байдена могла бы послать Кремлю – наложить новые санкции на "Северный поток-2"

"Концентрация армии вместе с энергетическим шантажом показывает агрессивную позицию России. Лучший сигнал, который администрация Байдена могла бы послать Кремлю – указать на последствия таких действий Москвы. К примеру, наложить новые санкции на "Северный поток-2", - говорит CNN советник Зеленского.

Вопрос о спорном газопроводе из России в Германию вызывает также споры между возможными партнерами по коалиции в Бундестаге. Они пытаются сформировать правительство в Берлине после выборов в сентябре 2021 года. Потенциальные партнеры по коалиции "Зеленые" против сертификации этого газопровода. Однако эта тема не предмет коалиционных переговоров, пишет Der Spiegel.

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Американо-германское соглашение о согласии на достройку "Северного потока-2" предусматривает введение новых санкций против проекта при использовании его Россией в качестве оружия. Критики Кремля говорят, что это уже произошло.

Зима может опустошить запасы газа в Европе до конца марта 2022 года

Аналитики издания Wood Mackenzie рекомендуют ЕС не сертифицировать газопровод и использовать технические запасы газа в хранилищах в случае недопоставок из России и затяжных проблем с нехваткой топлива зимой. Москва не хочет поставлять больше газа в Европу, шантажируя ее сертификацией газопровода, вопреки нормативным документам Евросоюза. Зима может опустошить запасы газа в Европе до конца марта 2022, если не будет больше поставок из России, чем текущий уровень экспорта. Альтернативой является использование запасов технического газа, хранящегося в европейских газохранилищах.

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Технический газ позволит собрать дополнительно 15 млрд кубов, что снизит дефицит на рынке, говорят аналитики Wood Mackenzie. Самые большие запасы такого газа в хранилищах Франции – 33 млрд кубов, Италии – 23 млрд кубов и Германии – 18 млрд кубов. Обычно он принадлежит оператору и его нельзя использовать из-за необходимости поддерживать давление в системе. Однако риск углубления энергетического кризиса и суровой зимы может изменить подход. Можно использовать 10% технического газа или около 15 млрд кубов. Это может успокоить рынки и повысить уверенность в том, что запасов хватит.

"Россия стягивает все больше танков к украинской границе", Bloomberg, США

Военно-разведывательная компания Janes сообщила, что Россия перебрасывает все больше танков в украинскую границу, что беспокоит Запад.

По крайней мере, батальон боевых танков Т-80У перебросили на железнодорожный вокзал в Воронежской области, согласно видеозаписи в соцсетях от 7 ноября. Танки, похоже, направляются в полигон Погонового - тот самый, где наращивание русских войск весной заставило Запад потребовать от Москвы отвести армию.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США внимательно следят за наращиванием военной активности России возле территорий Украины. Москва говорит, что передвижение войск на собственной территории – ее внутреннее дело, и отрицает какие-либо агрессивные намерения. Украинское правительство заявило, что численность российских войск существенно не изменилась с момента всплеска напряженности весной.

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Весной США и их союзники обвинили Россию в том, что перебросили на украинскую границу до 100 тыс. солдат. На фоне требований Запада по отводу войск Кремль заявил в апреле, что начал возвращать подразделения на базы в глубине России.

Как пишет Janes, в отличие от открытого наращивания сил весной, нынешнее развертывание российских войск носит скрытый характер, часто происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями. По словам аналитиков, эти действия направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы.

В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.ua писала о концентрации российских войск у украинских границ, популярности украинской еды в специальных польских магазинах с "восточными продуктами" и новых коронавирусных ограничениях в Украине.