Россия хочет продвинуться дальше на территорию Украины - Кулеба

Министр иностранных дел Украины находился с рабочей поездкой в США. Фото: Getty Images

Россия наращивает войска и технику на границе и хочет дальше продвинуться на территорию Украины.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC News

"Мы должны сохранять бдительность", - сказал он.

"С такой инфраструктурой, расположенной вдоль нашей границы, России не потребуется много времени, чтобы прибегнуть к наступательным действиям, если она решит это сделать. И наша цель и наша задача - сделать все, все возможное, чтобы помешать России сделать это", - заявил министр.

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Также Кулеба сказав, что администрация президента США Джозефа Байдена "очень конкретна и предана делу" в ответ на агрессию России, заняв "активную позицию".

"Соединенные Штаты готовы действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищаться", - заявил глава МЗС.

10 ноября Украина и США подписали новую Хартию стратегического партнерства. США предоставит Украине финансирование, чтобы помочь в диверсификации энергетических ресурсов. РФ стянула к украинской границе около 100 тыс. военных. Украинская армия готова дать этому отпор, заявил президент Владимир Зеленский. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.