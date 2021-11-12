Россия хочет продвинуться дальше на территорию Украины - Кулеба

Россия наращивает войска и технику на границе и хочет дальше продвинуться на территорию Украины.
Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC News
"Мы должны сохранять бдительность", - сказал он.
"С такой инфраструктурой, расположенной вдоль нашей границы, России не потребуется много времени, чтобы прибегнуть к наступательным действиям, если она решит это сделать. И наша цель и наша задача - сделать все, все возможное, чтобы помешать России сделать это", - заявил министр.
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Также Кулеба сказав, что администрация президента США Джозефа Байдена "очень конкретна и предана делу" в ответ на агрессию России, заняв "активную позицию".
"Соединенные Штаты готовы действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищаться", - заявил глава МЗС.
10 ноября Украина и США подписали новую Хартию стратегического партнерства. США предоставит Украине финансирование, чтобы помочь в диверсификации энергетических ресурсов.
РФ стянула к украинской границе около 100 тыс. военных. Украинская армия готова дать этому отпор, заявил президент Владимир Зеленский.
Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
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