Лукашенко не может остаться: белорусы собираются на новый протест

"Сбивайтесь в небольшие группы и двигайтесь только вместе", - призывают людей. Фото: nn.by

В Беларуси демонстранты собираются на новую акцию протеста из-за результатов голосования на президентских выборах.

В Минске акция запланирована на 19.00 у стелы, а также в других регионах страны, сообщает telegram канал NEXTA.

На 12.00 завтра, 11 августа анонсируют общенациональную забастовку. В митингующих два требования - новые выборы без Лукашенко и освобождения всех политзаключенных.

"Друзья, после вчерашнего Лукашенко никак не может остаться у власти. Он проиграл выборы, он бросил своих карателей с оружием против безоружных и мирных людей, он пролил много крови и теперь надеется, что люди стерпят десятки пострадавших и даже убитых", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Майданутых" хватает" - Лукашенко нашел виновных в организации протестов

Советуют брать с собой защитные каски, шлемы, очки, респираторы или противогазы, щитки, а также подготовить небольшую аптечку на случай травм.

"Сбивайтесь в небольшие группы и двигайтесь только вместе", - призывают людей.

Во время противостояния с милицией советуют вставать в сцепки, блокировать дороги автомобилями, чтобы помешать передвижению спецтехники.

"Не стоит прибегать к насилию по отношению к силовикам. Если вам становится страшно- пойте песни. Это поднимет ваш боевой дух и деморализует силовиков", - говорится в сообщении.

В регионах люди просят выходить в центры своих городов и рассредотачиваться.

Акции протеста начались после объявления экзит-поллов результатов выборов президента Беларуси, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди массово вышли на улицы с протестами во многих городах. Больше всего их в столице Минске. Туда еще утром пригнали много ОМОНа, спецтехники.