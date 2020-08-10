"Майданутых" хватает" - Лукашенко нашел виновных в организации протестов

Александр Лукашенко обвинил иностранцев в протестах в Беларуси. Фото: gazeta.a42.ru

Александр Лукашенко обвинил иностранцев в протестах в Беларуси, которые вспыхнули после объявления предварительных результатов президентских выборов. Причастными считает Польшу, Чехию, Россию и Украину.

"Из одной беседы мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овцы, ничего не понимая, что от них хотят", - говорит Лукашенко, передает БелТА.

При этом, заявил он, сторонники кандидата в президенты Светланы Тихановской продолжают наседать, требовать добровольной сдачи власти.

"То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства, добровольно при 80% голосов должен передать им власть. Это оттуда, из-за рубежа идут команды. Нужно отдать должное местным нашим - они бесконечно возмущены и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры. В общем, пытаются управлять процессом из-за границы. Я о Польше не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю об Украине (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих "майданутых", о которых я говорил. В частности, к сожалению, и из России определенный приток людей", - добавил Лукашенко.

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Лукашенко пообещал дать адекватный ответ на уличные акции протеста в республике. Указывает, что от жестких действий активистов страдают и правоохранители.

"Нам пытаются эту заварушку подбросить. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватным", - резюмировал он.

Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал последние события в Беларуси после выборов. Глава Европейского совета заявил, что насилие в адрес протестующих неприемлемо. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал провести внеочередной саммит Европейского совета из-за событий в Беларуси.