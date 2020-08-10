Европа отреагировала на события в Беларуси: инициируют экстренный саммит ЕС

Мировые лидеры осуждают насильственные действия в отношении протестующих в Беларуси. Фото: radiosvoboda.org

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прокомментировал последние события в Беларуси после выборов.



Глава Европейского Совета заявил, что насилие в адрес протестующих неприемлемо, сообщила "Европейская правда".



"Насилие в отношении протестующих - это не ответ. Необходимо обеспечить свободу слова, свободу собраний, основные права человека" - написал Мишель в Twitter.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал провести внеочередной саммит Европейского совета из-за событий в Беларуси.

Соответствующее заявление обнародовали на официальном сайте главы польского правительства, сообщила "Радио Свобода".

"Польша отвечает за своих ближайших соседей. Вот почему премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал в письме к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен созвать внеочередной саммит Европейского совета свези с событиями в Беларуси", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам

Акции протеста начались после объявления экзит-поллов результатов выборов президента Беларуси, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди массово вышли на улицы с протестами во многих городах. Больше всего их в столице Минске. Туда еще утром пригнали много ОМОНа, спецтехники. Центр заблокирован силовиками, они разгоняют митингующих, задерживают их. Люди в ответ отбивают т задержанных, происходят стычки.