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понедельник, 10 августа 2020 14:29

Европа отреагировала на события в Беларуси: инициируют экстренный саммит ЕС

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Европа отреагировала на события в Беларуси: инициируют экстренный саммит ЕС
Мировые лидеры осуждают насильственные действия в отношении протестующих в Беларуси. Фото: radiosvoboda.org

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прокомментировал последние события в Беларуси после выборов.

Глава Европейского Совета заявил, что насилие в адрес протестующих неприемлемо, сообщила "Европейская правда".

"Насилие в отношении протестующих - это не ответ. Необходимо обеспечить свободу слова, свободу собраний, основные права человека" - написал Мишель в Twitter.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал провести внеочередной саммит Европейского совета из-за событий в Беларуси.

Соответствующее заявление обнародовали на официальном сайте главы польского правительства, сообщила "Радио Свобода".

"Польша отвечает за своих ближайших соседей. Вот почему премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал в письме к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен созвать внеочередной саммит Европейского совета свези с событиями в Беларуси", - говорится в сообщении.

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Акции протеста начались после объявления экзит-поллов результатов выборов президента Беларуси, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди массово вышли на улицы с протестами во многих городах. Больше всего их в столице Минске. Туда еще утром пригнали много ОМОНа, спецтехники. Центр заблокирован силовиками, они разгоняют митингующих, задерживают их. Люди в ответ отбивают т задержанных, происходят стычки.

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